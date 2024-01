Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht in Großenkneten +++ Traktorgespann kollidiert gegen Fahrzeug der Gemeinde Großenkneten +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 26. Januar 2024, führten zwei Mitarbeiter der Gemeinde Großenkneten gegen 08:25 Uhr mit einem Dienstfahrzeug samt Anhänger eine Straßenkontrolle an der Wildeshauser Straße in Großenkneten durch. Hierzu sei die Wildeshauser Straße mit geringer Geschwindigkeit befahren worden. Zur Unfallzeit habe sich ein Traktor mit Miststreuer-Anhänger dem Bauhofgespann von hinten genähert. Beim Überholvorgang des Traktorgespannes sei ein Lkw aus Richtung Wildeshausen entgegenkommen. Vermutlich aufgrund dessen sei das Traktorgespann zu früh wieder auf die eigene Fahrbahn gezogen, wo es zu einem Zusammenstoß der hinteren rechten Seite des Anhängers des Traktorgespannes mit der Fahrzeugfront des Bauhoffahrzeuges gekommen sei. An der Fahrzeugfront des Bauhoffahrzeuges entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Nach erfolgter Kollision setzte das Traktorgespann die Fahrt unerlaubt fort. Bei dem Traktor handelte es sich vermutlich um ein neueres Fahrzeug des Herstellers FENDT. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Traktorgespann sowie zu dessen Fahrzeugführer/-in machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Großenkneten unter der Telefonnummer 04435-973850 in Verbindung zu setzen.

