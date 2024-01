POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Wildeshausen

Delmenhorst (ots) - Am Montag, 29. Januar 2024, ca. 22:20 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Brake in der Industriestraße in Lemwerder eine 61-jährige PKW-Fahrerin aus Ganderkesee. Die Frau konnte sich zunächst mittels Führerschein ausweisen, sodass sie die Weiterfahrt antreten konnte. Im Rahmen einer im ...

mehr