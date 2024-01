Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Berne +++ Verursacher mit 2,03 Promille unterwegs +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 29. Januar 2024, ca. 07:45 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 212, in Berne, zwischen der Kreuzung ''Weserstraße'' und der Einmündung zur ''Motzener Straße'' zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 50-jährigen Fahrer eines Pkw-VW und einem 44-jährigen Fahrer eines Pkw-Opel.

Der 44-jährige Bremer befuhr zur Unfallzeit die B 212 in Richtung Elsfleth, der 50-järhige Braker kam ihm mit seinem Pkw entgegen.

In Höhe der Unfallstelle kollidierte der 50-Jährige vermutlich zunächst mit einem Hasen und geriet in der Folge in den Gegenverkehr, sodass es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Pkw-Opel des 44-Jährigen kam.

Anschließend entfernte sich der 50-Jährige Unfallverursacher, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen. Der 44-jähriger Bremer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Verletzungen des Mannes wurden vor Ort von Rettungskräften behandelt, er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Personalien des 50-Jährigen konnten letztlich anhand von Zeugenangaben ermittelt werden. Der Braker wurde kurze Zeit später durch Beamte der Polizei Brake an seiner Arbeitsstelle angetroffen.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille. Im Anschluss musste dem Mann eine Blutprobe entnommen werden. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete das Amtsgericht Oldenburg die Beschlagnahme des Führerscheins des 50-Jährigen an.

Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen wurde auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Den 50-Jährigen erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, der Gefährdung des Straßenverkehrs und der fahrlässigen Körperverletzung.

In dem Zusammenhang sucht die Polizei Brake nach weiteren Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell