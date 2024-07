POL-OE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Olpe (ots) - Am 30.06.2024 gegen 03:42 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der L512 in Olpe ein PKW auf, der ohne Licht unterwegs war. Aufgrund dessen sollte das Fahrzeug angehalten und kontrolliert werden. Der 22-Jährige PKW-Fahrer missachtete die Anhaltezeichen des Streifenwagens und setzte seine Fahrt in Richtung B55, Fahrtrichtung Drolshagen, fort. An der Anschlussstelle Olpe fuhr er auf die A45 in Richtung Dortmund auf und an der folgenden Ausfahrt Drolshagen ...

