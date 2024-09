POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Schutzengel und geistesgegenwärtiger Vater retten Zweijährige

Niederkrüchten (ots) - Am Freitag, 13. September, zwischen 7.20 und 7.30 Uhr, ist es zu einem Unfall zwischen einer Autofahrerin und einem Jungen auf einem Fahrrad gekommen. Die Autofahrerin zeigte den Unfall am selben Mittag auf der Polizeiwache an. Demnach rollte die Frau, eine 30-Jährige aus Viersen, mit sehr geringer Geschwindigkeit aus einer ...

mehr