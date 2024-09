POL-VIE: Nettetal-Breyell: Einbrüche in Geschäftsräume

POL-VIE (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zwischen 17:00 Uhr und 07:30 Uhr zu einem Einbruch in die Mini-Golf-Anlage am Pastorswall in St. Tönis. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich unbefugt Zugang in die dortige Gartenlaube und entwendete diverse Geräte. Des Weiteren wurde das Fenster des Kiosks beschädigt und Kleingeld entwendet. ...

