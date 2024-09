Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal/Viersen: Nach Unfällen: Blutprobe bei Radfahrern angeordnet

Nettetal/Viersen (ots)

Am Samstagmorgen gegen 11.15 Uhr war ein 42-jähriger Radfahrer aus Nettetal auf der Brachter Straße in Schaag unterwegs und fuhr hier aus noch ungeklärter Ursache gegen das Heck eines geparkten Autos. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Nettetaler möglicherweise unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Ebenfalls am Samstag war ein 58-jähriger Viersener gegen 19:00 Uhr auf dem Remigiusplatz unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte Viersener und verletzte sich schwer. Zur Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Da auch hier der Verdacht besteht, dass er alkoholisiert unterwegs war, wurde eine Blutprobe entnommen. In beiden Fällen dauern die Ermittlungen an. /wg (762)

