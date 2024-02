BPOLD-H: Bundespolizei-Newsticker zum Fußballspiel Hannover 96 - FC Hansa Rostock Rostocker Fans zünden Pyrotechnik im Hauptbahnhof Hannover

Hamburg / Hannover Bremen (ots) - Die Bundespolizeidirektion Hannover verstärkt ihre Einsatzmaßnahmen zur Eindämmung von Gewalt an den Hauptbahnhöfen in Hamburg, Hannover und Bremen. Die zusätzlichen Maßnahmen dienen der Gewaltprävention und werden mit den bereits erfolgreich praktizierten Allgemeinverfügungen bezüglich des Mitführverbots von Waffen in den ...

mehr