Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wohnungseinbruch: So schützen Sie sich - Polizeistand auf Baumesse; Zaun beschädigt und abgehauen; Alleinunfall: 23-Jähriger hatte 1,68 Promille

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Wohnungseinbruch: So schützen Sie sich - Polizeistand auf Baumesse - Offenbach

(fg) Das Polizeipräsidium Südosthessen beteiligt sich in diesem Jahr erneut an der Fachmesse "Bauen-Wohnen-Renovieren-Energiesparen", welche von Freitag, 19. Januar 2024 bis Sonntag, 21. Januar 2024, jeweils von 10 Uhr bis 18 Uhr im Messezentrum Offenbach in der Kaiserstraße stattfindet. Am Stand der Kriminalpolizeilichen Beratung in Halle 2 können sich interessierte Besucherinnen und Besucher produktneutral über wirksamen Schutz vor Wohnungseinbrüchen informieren.

2. Zaun beschädigt und abgehauen - Hainburg

(fg) Einen Schaden von rund 1.000 Euro verursachte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag in der Dieselstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern und machte sich anschließend davon. Zwischen 13 und 18 Uhr wurde der Zaun der dort ansässigen Firma beschädigt. Bisher liegen keine Erkenntnisse zum Unfallverursacher vor. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

3. Alleinunfall: 23-Jähriger hatte 1,68 Promille - Egelsbach

(fg) Mehrere Strafanzeigen kommen nun auf einen 23 Jahre alten Mann aus Babenhausen zu, nachdem dieser am Dienstagabend auf der Kreisstraße 168 im Bereich der Schillerstraße einen Unfall, offenbar unter Drogen- sowie Alkoholeinfluss, verursacht hatte. Der junge Mann war gegen 21.30 Uhr in einem weißen VW Caddy auf der Kreisstraße 168 unterwegs, als er in Höhe der Schillerstraße einen dortigen Kreisverkehr überfuhr. Anschließend kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr etwa 50 Meter durch einen Grünstreifen. Im darauffolgenden Kreisverkehr nahm der VW-Lenker die erste Ausfahrt, bog auf die Hans-Fleissner-Straße ab und blieb letztlich etwa 250 Meter später stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte eine Streifenbesatzung fest, dass der VW-Fahrer offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,68 Promille; zudem schlug ein Drogenvortest positiv an. Der Caddy, der Betriebsmittel verloren hatte, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, der Verkehrsunfallflucht sowie des Fahrens unter Drogen- sowie Alkoholeinflusses.

Offenbach, 10.01.2024, Pressestelle, Felix Geis

