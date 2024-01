Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kriminalpolizei sucht Zeugen: Räuber erbeutete Bargeld

Hanau (ots)

Kriminalpolizei sucht Zeugen: Räuber erbeutete Bargeld - Hanau

(fg) In der Hanauer Innenstadt ereignete sich am frühen Dienstagmorgen ein Raub, weshalb die Kriminalpolizei nun nach Zeugen sucht. Ein Mitarbeiter einer Spielhalle in der Straße "Am Frankfurter Tor" habe nach eigenen Angaben gegen 4.45 Uhr Müll in einer Tonne am Straßenrand (10er-Hausnummern) entsorgt. Ein Unbekannter sei ihm sodann in den Hinterhof und im weiteren Verlauf in die Räumlichkeiten gefolgt; hierbei habe der Unbekannte bereits mehrfach die Herausgabe von Geld gefordert. Nach einem Handgemenge im Bereich der Kasse habe der etwa 30 Jahre alte sowie 1,85 Meter große Täter den Mitarbeiter geschlagen und getreten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei forderte der dunkel gekleidete Mann, der eine weiße Mund-Nasen-Bedeckung sowie helle Handschuhe trug, unter Vorhalt einer Schusswaffe erneut die Herausgabe von Geld. Letztlich griff der Räuber in die Kasse, nahm das darin befindliche Geld an sich und floh. Der Mitarbeiter zog sich leichte Verletzungen zu. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

Offenbach, 09.01.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell