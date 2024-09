POL-VIE: Viersen-Dülken: Ältere Dame stirbt nach Unfall

Niederkrüchten-Elmpt (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag haben zwei Unbekannte die Filiale einer Schnellrestaurantkette in Elmpt am Nollesweg aufgesucht. Sie verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten Räume. Den Tresor öffneten sie nicht. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Hinweise auf ...

