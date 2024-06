LPI-NDH: Lkw übersieht Kleinkraftradfahrer

Kyffhäuser (ots) - Am Sonntag stürzte ein Motorradfahrer auf der Bundesstraße 85 zwischen Kelbra und Bad Frankenhausen. Der Fahrer einer Yamaha kam gegen 16.00 Uhr in einer Linkskurve ins Schlingern und danach zu Fall. Hierbei zog er sich schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche, Verletzungen zu. Zur weiteren Behandlung wurde der 36-Jährige in ein Klinikum gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

