LPI-NDH: Motorradfahrer stürzt am Kyffhäuser

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Kasseler Tor ereignete sich am Sonntag gegen 17.45 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einen Volkswagen. Bei Einfahren in den fließenden Verkehr übersah der Fahrer des Pkw, den eigenen Angaben nach, den Fahrradfahrer und kollidierte mit diesem. Der zu Fall gekommene Radfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. ...

