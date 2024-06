LPI-NDH: Einbrecher in Firmengebäude

Nordhausen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Sonntagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, ein Motorradfahrer in Nordhausen schwer verletzt worden. Der 54-Jährige befuhr den Darrweg in Richtung Kasseler Landstraße. Vor dem Motorrad fuhr ein weiteres Fahrzeug sowie ein Lkw. Ersten Ermittlungen zufolge befand er sich in einem Überholvorgang, als es zur Kollision mit dem Lkw kam, der in gleicher Richtung fuhr und nach links ...

mehr