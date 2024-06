LPI-NDH: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Heiligenstadt (ots) - Am Samstagabend wurde in einem Einkaufsmarkt an der Sperberwiese in Heiligenstadt ein 53jähriger Mann beim Ladendiebstahl erwischt. Dieser strebte die Aneignung von einer Weinflasche und Abpackung mit Heringsfilet im Wert von 5,38 Euro an. Während der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass derselbe Mann bereits am Morgen in Mühlhausen beim Ladendiebstahl ertappt wurde. Die Fahrt mit dem Zug von Mühlhausen nach Heiligenstadt vollzog dieser ohne ...

