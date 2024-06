LPI-NDH: Trunkheit im Verkehr

Sondershausen (ots) - In der Zeit von Freitag, den 07.06.2024, 19:30 Uhr, bis Samstag, den 08.06.2024, 06:57 Uhr, parkte der Geschädigte seinen Pkw Seat Ibiza in Sondershausen, in der Ferdinand-Schlufter-Straße Höhe Hausnummer 50 in einer Parkbucht parallel zur Fahrbahn. In diesem Tatzeitraum wurde durch unbekannte Täter die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen und die Geldbörse aus dem Fahrzeuginnenraum ...

