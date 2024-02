Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrer verstirbt an den Folgen seiner Unfallverletzungen

Minden (ots)

(TB) Der bei einem Verkehrsunfall vom Dienstagnachmittag in der Werftstraße zunächst schwer verletzte Mindener (wir berichteten) ist in den Abendstunden im Klinikum Minden an seinen schweren Verletzungen verstorben.

Den bisherigen Erkenntnissen nach befuhr der 84-Jährige den Gehweg der Werftstraße. In Höhe der Einmündung zur Fuldastraße wollte er die Straße nach links queren und fuhr hierbei in die rechte Fahrzeugseite des neben ihm fahrenden BMW. Bei dem Sturz zog sich der Mann schwere Verletzungen zu, an deren Folge er verstarb.

Ursprungsmeldung vom Verkehrsunfall: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43553/5718486

