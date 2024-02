BPOLI-WEIL: Reise in die Schweiz endet auf dem Bundespolizeirevier

Neuenburg am Rhein (ots) - Nach dem Fasnachtsumzug in Neuenburg am Rhein, am gestrigen Sonntag, beleidigt ein Besucher die Einsatzkräfte und griff einen Beamten an. Der alkoholisierte Mann musste bis zum nächsten Morgen in Polizeigewahrsam bleiben. Der 32-Jährige befand sich nach dem Fasnachtsumzug am Sonntagnachmittag, dem 11. Februar 2024 auf dem Weg zu einem Nahverkehrszug am Bahnhof Neuenburg am Rhein. Da der ...

