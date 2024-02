Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: 2,8 Promille: Fasnachtsumzug endet im Gewahrsam

Neuenburg am Rhein (ots)

Nach dem Fasnachtsumzug in Neuenburg am Rhein, am gestrigen Sonntag, beleidigt ein Besucher die Einsatzkräfte und griff einen Beamten an. Der alkoholisierte Mann musste bis zum nächsten Morgen in Polizeigewahrsam bleiben.

Der 32-Jährige befand sich nach dem Fasnachtsumzug am Sonntagnachmittag, dem 11. Februar 2024 auf dem Weg zu einem Nahverkehrszug am Bahnhof Neuenburg am Rhein. Da der alkoholisierte Mann am Bahnhof Neuenburg am Rhein andere Reisende anpöbelte und die Einsatzkräfte vor Ort beleidigte, wurde er einer Kontrolle unterzogen. Dabei hatte der Mann Mühe sich auf den Beinen zu halten. Da auch die Freundin des immer aggressiver werdenden Mannes sich nicht zutraute diesen sicher nach Hause zu bringen, nahmen die Einsatzkräfte ihn in Gewahrsam. Dabei kam es zu Widerstandhandlungen und Beleidigungen durch den Mann. Dabei wurde ein Polizeibeamter durch einen Tritt leicht verletzt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2.8 Promille. Der deutsche Staatsangehörige verbrachte die Nacht bis zum folgenden Morgen in der Gewahrsamszelle. Gegen ihn ermittelt jetzt die Bundespolizei wegen Beleidigung sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Der Beamte konnte seinen Dienst fortsetzen.

