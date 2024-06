Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugenaufruf: Einbruch in Fahrradladen

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde gegen 01:30 Uhr in ein Radsportgeschäft an der Herscheider Landstraße in Lüdenscheid eingebrochen. Aus den kriminalpolizeilichen Ermittlungen geht hervor, dass mindestens drei Täter eine Tür mit einem Hebelwerkzeug geöffnet haben. Es wurden nach bisherigem Stand 14 Fahrräder entwendet und ein dreistelliger Bargeldbetrag, dazu kommt entstandener Schaden durch das gewaltsame Eindringen in das Objekt. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen in den Morgenstunden aufgenommen. Nun sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter 02351 90990 entgegen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell