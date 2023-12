Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Computerbetrug gesucht

Jena (ots)

Am 29.09.2023 gegen 15:45 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Beschuldigter auf bislang nicht bekannte Weise den Besitz der Debitkarte einer 58-jährigen Frau. Anschließend hob der Täter damit am Geldautomaten in einer Bank-Filiale am Johannisplatz in Jena 1000EUR ab. Des Weiteren lassen die Bilder keinen finalen Schluss zum Geschlecht zu.

Nun fahndet die Kriminalpolizei Jena öffentlich. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Jena zu melden. Die Erreichbarkeit ist unter 03641-810 oder per Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de mit Nennung des Aktenzeichens 0271412/2023 gegeben.

