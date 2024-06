Neuenrade (ots) - In der Kirche an der Diekentalstraße wurde im Verlaufe des Sonntags zwischen 9-17:30 Uhr ein Opferstock aufgebrochen, das darin enthaltene Bargeld wurde durch Unbekannt entwendet. Die Polizei in Werdohl nimmt Hinweise aus der Bevölkerung unter 02392 93990 entgegen. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

mehr