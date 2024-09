Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Bei Rot gefahren - Pkw stoßen auf Kreuzung zusammen

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Autofahrer wird bei Unfall leicht verletzt Am Dienstag gegen 12.00 Uhr ereignete sich der Unfall an der Kreuzung Landstraße / L 373 in Hinsbeck. Nach bisherigem Stand fuhr ein 78-jähriger Nettetaler mit seinem Pkw auf der Landstraße aus Lobberich in Richtung Hinsbeck. An der Kreuzung zur L 373 missachtete er offenbar das Rotlicht der Ampel und stieß auf der Kreuzung mit dem Pkw einer 62-jährigen Frau aus Dormagen zusammen, die auf der L 373 aus Richtung B 509 unterwegs war. Durch den Unfall wurde der 78-Jährige leicht verletzt. In einem Krankenhaus wurde er ambulant behandelt. /wg (771)

