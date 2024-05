Polizei Steinfurt

POL-ST: Leerer Straße (K78) in Steinfurt nach Verkehrsunfall gesperrt

Steinfurt (ots)

In Steinfurt hat sich Heute gegen 16:45 Uhr auf der Leerer Straße (K78) in Höhe Veltrup 11 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Ermittlungen geriet dort ein Motorrad von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Zur Klärung der Unfallursachen wurde ein spezielles VU-Team der Polizei hinzugezogen. Aufgrund der Unfallaufnahme ist die K78 im Bereich der Unfallstelle in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Eine örtliche Ableitung des Verkehrs ist ein gerichtet.

