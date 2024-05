Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Verkehrsunfallflucht, 11-jähriger Radfahrer verletzt Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Am Donnerstag (02.05.2024) gegen 19:34 Uhr, kam es auf der Sundermannstraße zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 11-jährige Fahrradfahrer aus Mettingen die Sundermannstraße in Richtung Rathausplatz. In Höhe der Hausnummer 2 kam ihm ein unbekannter, männlicher E-Scooter-Fahrer entgegen. Es kam zur Berührung der beiden Fahrzeuge, wodurch der 11-jährige Fahrradfahrer stürzte. Durch den Sturz verletzte er sich leicht. Ein Rettungswagen versorgte den Jungen und fuhr ihn in eine Klinik. Der E-Scooter-Fahrer entfernte sich von dem Unfallort ohne sich um den 11-Jährigen zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zu dem flüchtigen E-Scooter-Fahrer geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Ibbenbüren unter 05451/591-4315 entgegen.

