Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Erneuter Einbruch in Kiosk

Nettetal-Breyell (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben ein oder mehrere Unbekannte erneut in einen Kiosk in Breyell im Bereich des Lambertimarkts eingebrochen. Über den vorherigen Einbruch berichteten wir in unserer Meldung 755 von Samstag, 14. September. Der aktuelle Einbruch ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch, nach den ersten Ermittlungen wahrscheinlich um kurz nach 1 Uhr. Der oder die Täter hatten die gläserne Eingangstür zerstört und sich so Zutritt zum Kiosk verschafft. Was genau entwendet worden ist, steht bislang noch nicht fest. Die Polizei ermittelt und sucht Zeuginnen oder Zeugen. Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Bereich des Lambertimarkts verdächtige Beobachtungen gemacht? Bitte melden Sie sich mit Ihren Hinweisen unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (775)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell