POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Straßensperrung nach Alleinunfall - Autofahrerin schwer verletzt.

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Dienstag gegen 18.15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Unfall auf der L3, Bereich Leloh, in Waldniel gerufen. Eine 20-jährige Frau aus Wegberg war mit ihrem Pkw in Richtung Waldniel unterwegs, als sie noch aus ungeklärter Ursache nach links von der Straße abkam. Die rutschte in den Graben und das Auto landete auf dem Dach. Einsatzkräfte der Feuer wehr holten die 20-Jährige aus dem Auto. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Für die weiteren Ermittlungen stellten die Einsatzkräfte den Pkw sicher. /wg (774)

