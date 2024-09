Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 27.09-28.09.2024

Lohne - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz/Trunkenheit im Straßenverkehr Am 28.09.2024, 00:02 Uhr, befuhr ein 25 Jahre alter Mann aus Lohne in Lohne u.a. die Straße Neuer Markt mit seinem selbstfahrenden E-Bike. Selbstfahrende E-Bikes unterliegen der Versicherungspflicht. Zudem war der Mann alkoholisiert, aufgrund dessen wurde ihm eine Blutprobe entnommen und Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, gegen 01:30 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Verdener mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in 49439 Steinfeld. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Holdorf - Fahren unter Einfluss

In der Nacht von Freitag, 27.09.2024, auf Samstag, 28.09.2024, befuhr ein 20-Jähriger Essener(Old) die Große Straße in 49451 Holdorf. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht der Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein freiwillig durchgeführter Urintest verläuft positiv auf THC. Eine Blutprobe wurde im Krankenhaus Damme entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Dinklage - Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag den 27.09.2024 befuhr gg 15:00 Uhr eine 43-jährige Frau mit ihrem e-Bike den Samskamp in Dinklage. Sie war deutlich alkoholisierte und beleidigte zudem die Beamten mittels Zeigen des Mittelfingers. Der Dinklagerin wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Freitag den 27.09.2024 befuhr gg 13:20 Uhr ein 64-jähriger Mann aus Vechta mit seinem E-Bike die Bakumer Straße stadtauswärts in Lohne. Höhe der Hausnummer 73 beabsichtigte ein 64-jähriger Mann aus Lohne mit seinem PKW das Firmengelände zu verlassen, um auf die Bakumer Straße einzubiegen. Hierbei übersah er den vorbeifahrenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer zu Boden viel und sich verletzte. Er wurde einem Krankenhaus zugeführt, weiterhin kam es zu leichten Sachschaden an den Fahrzeugen.

Lohne - Verstoß Pflichtversicherung / Alkoholeinfluss Am Freitag den 27.09.2024 befuhr um gg 19:00 Uhr ein 17-jähriger Lohner mit seinem nicht versicherten E-Scooter die Diepholzer Straße in Lohne. Bei der Kontrolle wurde zudem eine Alkoholbeeinflussung im Ordnungswidrigkeitenbereich festgestellt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

Damme - Verkehrsunfall

Am Freitag den 27.09.2024 befuhren gg 16:00 Uhr zwei 14-jährige Jugendliche mit einem Pedelec die Steinfelder Straße in Damme. Die Radfahrerin kam ins Straucheln und stürzte. Hierbei verletzten sich sowohl die auf dem Gepäckträger befindliche Jugendliche, als auch die führende Radfahrerin und müssten dem Krankenhaus Damme zugeführt werden.

Goldenstedt - Verkehrsunfall

Am Freitag den 27.09.2024 kam es gg 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Tangen Weg / Auf dem Esch in Goldenstedt zwischen einem 15-jährigen Pedelec-Fahrer und einer 74-jährigen PKW-Fahrerin. Der junge Mann aus Goldenstedt missachtete hierbei die Vorfahrt der Leverkuserin und kam zu Fall. Es entstand leichter Sachschaden an den Fahrzeugen und der Goldenstedter wurde leicht verletzt.

