Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 28/29.09.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In dem Zeitraum von Freitag den 27.09.2024,21:00 Uhr, auf Samstag den 28.09.2024,11:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug die Jagdhornstraße und prallte mit einem abgeparkten Mercedes Daimler zusammen. Anschließend verließ er die Unfallörtlichkeit, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder die Polizei zu verständigen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441/9430 zu melden.

Holdorf - Verkehrsunfall

Am Samstag dem 27.09.2024 kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Diekhauser Weg in Holdorf. Eine 21-jährige Pkw-Fahrerin kam aus bislang unbekannter Ursache im Bereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden und die Dammerin kam leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in Krankenhaus.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Am 28.09.2024 kam es zwischen 00:30 Uhr und 15:00 Uhr in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Vechta zu seiner Sachbeschädigung an einem in der Straße abgestellten Pkw. Mittels eines spitzen Gegenstandes wurde der Pkw an einer Tür beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441/9430 zu melden.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Samstag, den 28.09.2024, kam es zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des E-Centers in Lohne, Keetstraße 19. Ein mutmaßlicher schwarzer Mercedes mit VEC-Kennzeichen touchierte beim Verlassen des Parkplatzes in Richtung Ladestraße den Fahrbahnrand und verursachte hierbei Sachschaden. Zeugen, die den Unfall in dem o.g. Zeitraum beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lohne unter der Telefonnummer 04442/808460 zu melden.

Cappeln - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstagabend, den 28.09.2024, um 23:00 Uhr, kontrollieren Polizeibeamte des PK Vechta in Cappeln, Im Siehenfelde, einen 35-jährigen aus Cappeln. Bei der Kontrolle können die Beamten feststellen, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt 0,8 Promille. Ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wird eingeleitet und dem Fahrzeugführer wird die Weiterfahrt zunächst untersagt.

Dinklage - Fahren und Alkoholeinfluss

Am Sonntag, den 29.08.2024, kontrollieren Polizeibeamte einen 22-jährigen Dinklager im Ortskern Dinklage, Drostestraße, Höhe des dortigen Netto-Marktes. Hierbei kann festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Ein entsprechender Test ergibt 0,66 Promille. Die Weiterfahrt wird ihm untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Lohne - Diebstahl eines Pedelec

Am Samstagabend, den 28.09.2024, gegen 19:45 Uhr, kam es in Lohne, in der Lindenstraße, auf dem dortigen Parkplatz des Netto-Marktes zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Entwendet wurde ein Pedelec im Wert von 3000EUR. Daraufhin flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta unter der Telefonnummer 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

