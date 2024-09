POL-OH: Motorradfahrer bei Kollision leicht verletzt

Vogelsbergkreis (ots) - In einem unbewohnten Wohnhaus in Schotten-Kaulstoß wurde am Freitag (20.09.) bei Aufräumarbeiten gegen 13.40 Uhr ein gefährliche Stoff gefunden. Von dieser Chemikalie, die in Form einer Säure vorgefunden wurde, ging eine Explosionsgefahr aus, so dass die Polizei und die Rettungsleitstelle ...

mehr