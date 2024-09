Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Explosionsfähiger Stoff in unbewohntem Haus gefunden und durch Spezialisten des Hessischen Landeskriminalamtes sicher geborgen

Vogelsbergkreis (ots)

In einem unbewohnten Wohnhaus in Schotten-Kaulstoß wurde am Freitag (20.09.) bei Aufräumarbeiten gegen 13.40 Uhr ein gefährliche Stoff gefunden. Von dieser Chemikalie, die in Form einer Säure vorgefunden wurde, ging eine Explosionsgefahr aus, so dass die Polizei und die Rettungsleitstelle des Vogelsbergkreises informiert wurden. Durch Polizei- und Rettungskräfte wurde das Haus, in dem sich mittlerweile niemand mehr befand, abgesperrt, um jegliche Gefahren für die Bevölkerung auszuschließen. Durch diese Sperrmaßnahmen, die sich auch auf die unmittelbar am Objekt liegende Kreisstraße 141 auswirkten, kam es im Laufe des Nachmittages auch zu Beeinträchtigungen des Verkehrs. Durch das Polizeipräsidium Osthessen wurde ein Team mit Spezialisten vom Hessischen Landeskriminalamt in Wiesbaden angefordert, um den Stoff zu begutachten und schließlich zu entsorgen. Nachdem die Beamten aus Wiesbaden gegen 17.30 Uhr eingetroffen waren, konnte die Chemikalie durch ein spezielles Verfahren handhabungssicher und transportfähig gemacht werden, so dass der Stoff durch die Spezialisten geborgen und abtransportiert werden konnte. Gegen 17.45 Uhr wurden alle Maßnahmen im und am betroffenen Gebäude beendet und die Einsatzkräfte konnten wohlbehalten abrücken.

