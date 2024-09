Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsunfall

Bebra. Am Freitag (20.09.), gegen 5.45 Uhr, befuhr ein Lkw-Fahrer aus Nordrhein-Westfalen mit Hänger die B 27 aus Richtung Bebra kommend in Richtung Cornberg. Nach derzeitigen Erkenntnissen überfuhr er einen unbekannten Gegenstand auf der rechten Fahrspur, woraufhin der Hydraulikschlauch am Zugfahrzeug abriss. Der Lkw-Fahrer fuhr daraufhin von der B 27 ab in Richtung Bebra-Ratenhausen. Er verlor rund 50 Liter Hydrauliköl, welches durch die Feuerwehr Bebra gebunden und die Fahrbahn gereinigt wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Unfall bei Überholvorgang

Schenklengsfeld. Am Donnerstag (19.09.), gegen 18.40 Uhr, befuhren ein 51-jähriger Fahrer eines BMW aus Eiterfeld und eine 54-jährige Fahrerin eines Chevrolet aus Eiterfeld die K 16 von Oberweisenborn in Richtung Ufhausen. Der Fahrer des BMW wollte nach derzeitigen Erkenntnissen die Pkw-Fahrerin überholen, wobei es zur seitlichen Berührung der Fahrzeuge kam. Beide Pkw kamen in der Folge nach rechts von der Straße ab und blieben auf einem Feld stehen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

