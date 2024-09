Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Drei Verkehrsunfälle- jeweils mit Verletzten

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fulda. Am Freitag, den 20.09.2024 kam es gegen 12:46 Uhr auf der Straße Abtstor in Fulda zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 61.-jähriger VW-Fahrer und ein 26-jähriger Skoda-Fahrer befuhren, in dieser Reihenfolge, die Straße Abtstor von der Königstraße kommend in Fahrtrichtung Wiilhelmstraße. Höhe der Hausnummer 2 müsste der VW-Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Dies übersah der Skoda-Fahrer und fuhr auf den VW auf.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9000EUR. Der Fahrzeugführer des VW wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 0661/105-0 mit der Polizeistation Fulda in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda, PHK Helgert

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Petersberg. Am Freitag, den 20.09.2024 kam es gegen 13:58 Uhr auf der Landesstraße 3429 zwischen Margretenhaun und Böckels zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 37-jähriger Fahrer eines Elektrofahrzeuges fuhr aus einer Grundstückseinfahrt in der Böckelser Straße, Höhe der Hausnummer 4, auf die Landesstraße 3429 ein und übersah hierbei einen 19.-jährigen VW-Fahrer, welcher die Landesstraße von Margretenhaun in Fahrtrichtung Böckels befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000EUR. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 0661/105-0 mit der Polizeistation Fulda in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda, PHK Helgert

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fulda. Am Freitag, den 20.09.2024 kam es gegen 12:40 Uhr auf der Magdeburger Straße in Fulda zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 14-jähriger Fahrradfahrer fuhr auf den Fahrradschutzstreifen der Magdeburger Straße vom Pappelweg kommend in Fahrtrichtung Innenstadt Fulda. Ein 20.-jähriger Fußgänger befand sich auf dem Fahrradschutzstreifen in der Magdeburger Straße, Höhe der Hausnummer 81, und wollte die Magdeburger Straße überquerren. Der Fahrradfahrer übersah hierbei den Fußgänger und stieß mit ihm zusammen. Der Fahrradfahrer und der Fußgänger wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mittels Rettungswagen in hiesige Krankenhäuser verbracht.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 0661/105-0 mit der Polizeistation Fulda in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda, PHK Helgert

