POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Ladendiebstahl / Zeugenaufruf Am Samstagabend, gegen 19.00 Uhr, kam es in einer Drogerie in Friesoythe, Am Hafen, zu einem Ladendiebstahl durch 2 junge Männer (20-25 Jahre alt, einer mit weißer Tasche, einer mit lockigen, blonden Haaren). Diese hatten zuvor mehrere Flaschen Parfum in eine Kühltasche verstaut und waren dann unter Auslösung des Alarmsystems aus dem Geschäft in ...

mehr