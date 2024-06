Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrer eines weißen Transportfahrzeugs nach Verkehrsunfall gesucht

Erkelenz (ots)

Am Dienstagmorgen (4. Juni) ereignete sich auf der Mühlenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 13-Jähriger leicht verletzt wurde. Der Junge war gegen 07.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem rechten Radweg der Straße Hinter der Giftmühle über die Kreuzung Neusser Straße / Mühlenstraße auf den ebenfalls rechtsseitig befindlichen Radweg unterwegs. Auf Höhe einer Verkehrsinsel fuhr er vom Radweg auf die Fahrbahn der Mühlenstraße in Fahrtrichtung Im Mühlenfeld. Unmittelbar hinter dem Schüler befuhr ein weißes Transportfahrzeug die Mühlenstraße. Der Fahrer musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Jungen zu verhindern und betätigte die Hupe. Daraufhin verlor der Jugendliche die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Hierbei zog er sich leicht Verletzungen zu. Zunächst kümmerte sich der Fahrer des Transporters mit einem weiteren Ersthelfer um den Gestürzten. Kurz darauf verließ er jedoch die Unfallstelle. Die Polizei sucht nun den Mann. Er war laut Beschreibung etwa 50 bis 60 Jahre alt, war Brillenträger und trug Arbeitskleidung. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell