POL-REK: 240926-3: Senior bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Krankenhaus

Bedburg (ots)

Vier Autos beteiligt

Bei einem Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen in Bedburg ist ein Autofahrer (80) am Mittwochmittag (25. September) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Gegen 13.15 Uhr beabsichtigte ein Autofahrer (68) laut ersten Informationen von einer Grundstückseinfahrt an der Schubertstraße auf die Fahrbahn zu fahren. Zeitgleich sei ein 80-Jähriger mit seinem Renault auf der Schubertstraße in Richtung Gustav-Heinemann-Straße gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß der 68-Jährige mit seinem Peugeot gegen die Fahrerseite des Renault. Dabei wurde der 80-Jährige leicht verletzt. Der Renault stieß zudem gegen ein am Straßenrand geparktes Auto, das durch die Wucht des Aufpralls in ein weiteres Auto geschoben wurde.

Alarmierte Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die weiteren Ermittlungen haben die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats übernommen. (sc)

