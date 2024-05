Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Dreister Diebstahl aus Fahrzeug an einer Tankstelle - Geschädigter gesucht

Hermeskeil (ots)

Durch namentlich bekannte Zeugen wurde der Polizeiinspektion Hermeskeil am Mittwoch, 01.05.2024 gegen 22.00 Uhr, ein Diebstahl an der freien Tankstelle in Hermeskeil in der Trierer Straße gemeldet. Demnach beobachteten die Zeugen zwei Tatverdächtige. Der eine näherte sich dem Fahrzeugführer, der gerade sein Fahrzeug betankte. Der zweite Tatverdächtige öffnete unbemerkt von dem Geschädigten die Beifahrertür. Vermutlich kam es hierbei zu einem Diebstahl aus dem Fahrzeug. Der Geschädigte bemerkte die Tathandlung nicht und fuhr davon, bevor die Polizei den Sachverhalt vor Ort aufnehmen konnte. Der Geschädigte soll einen weißen Kastenwagen, ähnlich einem VW Caddy mit Trierer Kennzeichen gefahren haben. Die Tatverdächtigen konnten von den Beamten der Polizeiinspektion Hermeskeil festgestellt werden, der Geschädigte ist bis dato nicht bekannt. Dieser wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 in Verbindung zu setzen.

