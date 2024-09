Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240925-2: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (24. September) in Wesseling ist eine Radfahrerin (17) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Laut ersten Informationen soll die Radfahrerin gegen 15.30 Uhr auf dem Radweg entlang der Ahrstraße in Richtung Jahnstraße gefahren sein. Zum gleichen Zeitpunkt soll die Fahrerin (29) eines BMW im Kreisverkehr von Ahrstraße und Vorgebirgsstraße gefahren sein. Die 29-Jährige habe den Kreisverkehr in Richtung Vorgebirgsstraße verlassen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 17-Jährigen, die an der Ausfahrt des Kreisverkehrs die Fahrbahn überquerte. Die 17-Jährige sei gestürzt und zog sich dabei die leichten Verletzungen zu.

Alarmierte Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Unfallanzeige. (rs)

