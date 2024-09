POL-REK: 240924-2: E-Scooterfahrer flüchtete nach Verkehrsunfall - Zeugensuche

Frechen (ots) - Verdächtiger soll Widerholungstäter sein Polizisten aus dem Rhein-Erft-Kreis haben am Freitagabend (20. September) in Frechen einen Mann (34) vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, in einem Baumarkt Waren entwendet zu haben. Nach ersten Erkenntnissen soll der 34- Jährige gemeinsam mit einem Komplizen (30) in dem Fachgeschäft an der Europaallee Waren in einen Rucksack gesteckt haben. ...

