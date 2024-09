Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240923-3: Polizisten nehmen Ladendieb vorläufig fest

Frechen (ots)

Verdächtiger soll Widerholungstäter sein

Polizisten aus dem Rhein-Erft-Kreis haben am Freitagabend (20. September) in Frechen einen Mann (34) vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, in einem Baumarkt Waren entwendet zu haben.

Nach ersten Erkenntnissen soll der 34- Jährige gemeinsam mit einem Komplizen (30) in dem Fachgeschäft an der Europaallee Waren in einen Rucksack gesteckt haben. Anschließend soll er ohne zu bezahlen durch den Kassenbereich gegangen sein. Ein aufmerksamer Mitarbeiter beobachtete die Männer, verständigte die Polizei und sprach die Verdächtigen gegen 18 Uhr an.

Die alarmierten Polizisten durchsuchten die mittlerweile Beschuldigten und überprüften die Personalien. Der 34-Jährige wird per Fahndung gesucht und soll bereits am Vortag in einer anderen Filiale nach selben Tatmuster Artikel gestohlen haben. Die Beamten nahmen den Mann, dessen Aufenthaltsstatus unklar ist, vorläufig fest. Er befindet sich derzeit in Hauptverhandlungshaft. Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die weiteren Ermittlungen übernommen. (hw)

