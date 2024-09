Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240923-4: Polizisten stellen Tatverdächtigen - Strafanzeige

Erftstadt (ots)

Mann soll versucht haben Reifen zu entwenden

Polizisten haben in der Nacht zu Montag (23. September) einen Tatverdächtigen in Erftstadt-Liblar gestellt. Dem Mann (24) wird vorgeworfen, an einem Diebstahlsversuch von Autoteilen beteiligt gewesen zu sein. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Kurz nach Mitternacht fiel Beamten an der Klostergartenstraße ein auf Steinen aufgebockter und beschädigter Volvo auf, bei dem Reifen abmontiert waren. Daneben fanden die Beamten Handschuhe sowie ein Werkzeug. Im weiteren Verlauf stellten die Polizisten in der Nähe ein Auto mit entwendeten Kennzeichen fest, in dem sich weitere Werkzeuge, Kleidung, ein Handy und Steine befunden haben. Ein eingesetzter Diensthund fand bei dem Einsatz in einem Gebüsch einen Handschuh.

Zeitgleich fiel weiteren Einsatzkräften in der Nähe ein schlanker, etwa 180 bis 190 Zentimeter großer Mann mit einem hellen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose auf. Als die Beamten beabsichtigten, ihn zu kontrollieren, lief er davon. Kurz darauf stoppten die Polizisten im Bereich der Klostergartenstraße einen Mann (24) mit dunkler Kleidung und befragten den Verdächtigen. Sie stellten das Smartphone sowie seine Kleidung sicher.

Darüber hinaus stellten die Polizisten das beschädigte Auto, die gestohlenen Kennzeichen und den aufgefundenen Handschuh sicher. Die Ermittlungen der zuständigen Sachbearbeiter des Kriminalkommissariats 22 dauern an. (sc)

