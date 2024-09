Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240924-3: Autofahrer fährt nach Zusammenstoß mit Zweiradfahrer weiter

Elsdorf (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem männlichen Mercedesfahrer, der am Montagabend (23. September) in Elsdorf in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sein soll. Der schlanke, etwa 38 bis 40 Jahre alte, bärtige Mann soll zur Unfallzeit eine schwarze "Bomberjacke" und eine blaue Jeans getragen haben.

Hinweise zum Fahrer oder dem Verbleib des Mercedes nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Unbekannte mit einer C-Klasse ohne Kennzeichen gegen 20.30 Uhr aus der Köln-Aachener Straße nach links auf die Landesstraße (L) 276 abgebogen sein. Hierbei sei er kurzzeitig entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf der linken Fahrspur in Richtung Bergheim gefahren. Ein Kleinkraftradfahrer (20) sei zum selben Zeitpunkt in gleicher Richtung auf der L 276 unterwegs gewesen. Kurz vor einer Verkehrsinsel habe der Autofahrer die Fahrspur gewechselt. Der Zweiradfahrer habe stark bremsen müssen, sei gestürzt und mit seiner Honda in das Heck des Mercedes gestoßen. Der Autofahrer habe sein Fahrzeug kurz verlassen, den leichtverletzten Kradfahrer angesprochen und sei dann in Richtung Bergheim davongefahren.

Alarmierte Polizisten leiteten umgehend einen Fahndung nach dem Flüchtigen ein, während Rettungskräfte den 20-Jährigen versorgten. Die Beamten sicherten zudem Spuren am Unfallort und hielten die Aussage des Gestürzten fest. Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen übernommen. (hw)

