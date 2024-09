Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl von Schafen

In der Zeit von Samstag, 28. September 2024 20:00 Uhr bis Sonntag 29. September 2024, 07:15 Uhr begaben sich unbekannte Personen auf ein Grundstück in der Hinnenkamper Straße und entwendeten zwei Schafe aus dem dortigen Stall. Die Schafe wurden vor Ort geschlachtet. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl aus Vereinsheim

In der Zeit von Samstag, 28. September 2024 17:00 Uhr bis Sonntag, 29. September 2024 12:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Vereinsheimes in der Straße Am Schützenplatz und verschafften sich Zugang zum Vereinsheim. Es konnte augenscheinlich kein Diebesgut erlangt werden. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Vechta - Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Montag, 30. September 2024, gegen 00:20 Uhr beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung einen Pkw zu kontrollieren, welcher zum wiederholten Male mit überhöhter Geschwindigkeit die Falkenrotter Straße befuhr. Der 21-jährige Fahrzeugführer aus Goldenstedt versuchte zunächst sich einer Kontrolle zu entziehen und flüchtete mit seinem Mercedes-Benz AMG GT in Richtung Innenstadt. Hierbei gefährdete er augenscheinlich mehrere Fußgänger, welche ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der 21-Jährige konnte jedoch angehalten und kontrolliert werden. Gegen ihn wurde nun ein Verfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Sonntag, 29. September 2024, gegen 12:10 Uhr befuhr ein 80-jähriger Mann aus Witten mit seinem Pkw die Franz-Vorwerk-Straße in Richtung Marschstraße. Aufgrund dessen, dass ein vorausfahrender Pkw einparkte, musste der 80-Jährige verkehrsbedingt bremsen. Dies bemerkte eine 28-jährige Frau aus Vechta zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf den Pkw des 80-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 28-Jährige sowie die 76-jährige Beifahrerin des 80-Jährigen leicht verletzt. Der Schaden wurde auf 5.000,00 Euro geschätzt.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Am Sonntag, 29. September 2024, gegen 15:46 Uhr befuhr ein 59-jähriger Mann aus Herne mit seinem Pkw die Kroger Straße und beabsichtigte auf die B 214/Diepholzer Straße aufzufahren. Hierbei übersah er den Pkw eines 22-jährigen Mannes aus Lohne, welcher die B 214 befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden die Fahrzeugführer leicht verletzt. Im vollbesetzten Pkw des 59-Jährigen Mannes wurden zwei weitere Mitfahrer leicht verletzt. Ein 58-jähriger Mitfahrer erlitt schwere Verletzungen. Der Gesamtschaden wurde auf rund 25.500,00 Euro geschätzt.

