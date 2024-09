Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl aus Pkw

In der Zeit von Samstag, 28. September 2024 20:00 Uhr bis Sonntag, 29. September 2024 11:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Pkw, Volvo XC 60, welcher in Elisabethfehn/Reekenfeld in der Straße Am Scharrelerdamm abgestellt worden war. Sie versuchten den Pkw gewaltsam zu öffnen. Diebesgut konnte augenscheinlich nicht erlangt werden. Der Schaden wurde auf 2.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 28. September 2024, in der Zeit von 21:00 Uhr bis 22:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Pfeiler einer Hofeinfahrt im Nussbaumweg. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Am Sonntag, 29. September 2024, gegen 16:16 Uhr befuhr ein 77-jähriger Pedelecfahrer den Radweg entlang der Straße "Am alten Hafen". Unerwartet querte er die Fahrbahn um in Richtung Sedelsberger Straße zu fahren. Hierbei übersah er den Pkw einer 73-jährigen Frau aus Friesoythe, welche die Sedelsberger Straße in Richtung Stadtmitte befuhr. Der Pedelecfahrer wurde durch den Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Dort erlag er in den frühen Abendstunden seinen schweren Verletzungen.

