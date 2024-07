Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Großer Mann mit Fahrrad nach Handtaschenraub und Diebstahl gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Mann, der heute Vormittag für zwei Straftaten in Frage kommt. Die erste Tat passierte gegen 9.45 Uhr an der Ecke Ortlohstraße/Niederstraße. Dort wurde einem 75-jährigen Mann aus Recklinghausen die (Hand-)Tasche geraubt. Der unbekannte Täter hatte die Tasche im Vorbeifahren dem Senior aus der Hand gerissen. Anschließend fuhr der Täter mit dem Fahrrad in Richtung Ortlohschule davon. Eine halbe Stunde später - gegen 10.15 Uhr - wurde einem 54-jährigen Mann aus Recklinghausen auf der Königstraße das Handy gestohlen, das er gerade (locker) in der Hand hielt. Die Täterbeschreibungen sind ähnlich, deshalb ist gut möglich, dass es sich um dieselbe Person handelt. Beschreibung: männlich, sehr groß, dunkles Shirt/grauer Kapuzenpullover, mit einem Fahrrad (möglicherweise Rennrad) unterwegs. Einer der Männer beschrieb den Täter außerdem als "jung" mit dunklen Haaren. Wer Angaben zu den Fällen oder einem Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 bei der Polizei zu melden.

