POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Sachbeschädigung

In der Zeit von Freitag, 27. September 2024, 18:00 Uhr bis Sonntag, 29. September 2024, 17:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Feld in der Straße An der Vehne. Dort schnitten sie die Folie mehrerer Wickelballen auf und rollten einen der Ballen in ein naheliegendes Gewässer. Hinweise nimmt die Polizei in Bösel (Tel.: 04494/92262-0) entgegen.

Bösel - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Sonntag, 29. September 2024, 18:00 Uhr bis Montag, 30. September 2024 10:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Täter einen Pkw, welcher in der Azaleenstraße abgestellt worden war. Hinweise nimmt die Polizei in Bösel (Tel.: 04494/92262-0) entgegen.

