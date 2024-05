LPI-J: Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Weimar (ots) - Am Donnerstagnachmittag wurde in einem Discounter in Weimar-Nord ein Mann beim Diebstahl von Lebensmitteln erwischt. Er packte sich die Ware in den mitgeführten Rucksack und wollte den Laden verlassen ohne zu bezahlen. Nach Ansprache einer Mitarbeiterin zeigte er sich geständig und händigte das Diebesgut im Wert von über 100 Euro wieder aus. Die hinzugerufene Polizei nahm die entsprechende Anzeige auf. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

