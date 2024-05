Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Ladendiebstahl in Drogerie

Jena (ots)

Parfüm im Wert von über 3000,- Euro entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem Drogeriemarkt in Jena. Er versteckte die Waren in seiner Jacke und verließ die im Unterm Markt befindliche Filiale. Durch die Überwachungsanlage konnte der Mann bei seiner Tathandlung am 06.03.2024 gegen 17:30 Uhr aufgenommen werden.

Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem abgebildeten Dieb geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Jena zu melden. Die Erreichbarkeit ist unter der Rufnummer 03641 810 oder per Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de gegeben. Es wird gebeten das Aktenzeichen 0073441/2024 mit anzugeben.

