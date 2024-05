Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Druckerpatronen

Jena (ots)

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise nach einem Diebstahl in einem großen Einkaufszentrum in Jena-Isserstedt. Ein bisher unbekannter Langfinger bediente sich im Markt am Regal für Druckerutensilien und flüchtete anschließend mit dem Beutegut im Gesamtwert von über 1500,- Euro. Bei seiner Tat, die bereits am 12.02.2024 um 15:00 Uhr stattfand, wurde der Täter durch die Überwachungskamera videografiert.

Wer kann Angaben zum Täter oder der Tat geben? Der Inspektionsdienst Jena nimmt Hinweise jederzeit unter 03641 810 oder per E-Mail id.lpi.jena@polizei.thuerigen.de mit Angabe des Aktenzeichens 0065016/2024 dankend entgegen.

