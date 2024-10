Hauptzollamt Hamburg

HZA-HH: Großprüfung des Hamburger Zolls // Der Zoll überprüft Hamburger Backbetriebe

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

"Bereits letzten Sonntag hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) Hamburg in den Abendstunden sechs Bäckereien aufgesucht und jeweils einer Prüfung nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz und dem Mindestlohngesetz unterzogen", erklärt Pressesprecher Oliver Bachmann. "Dabei waren insgesamt 54 Beschäftigte im Einsatz."

Es wurden 49 Arbeitnehmer angetroffen und befragt. Mehrere Personen versuchten sich durch Flucht oder Verstecken der Prüfungsmaßnahme zu entziehen. "In zwölf Fällen wurden vor Ort Ermittlungsverfahren gegen Arbeitnehmer eingeleitet" resümiert Bachmann. "Neun Fälle davon allein wegen illegalen Aufenthalts. Ein Arbeitnehmer davon wies sich gegenüber den Zöllnerinnen und Zöllnern mit einer Totalfälschung einer bulgarischen ID-Card aus."

In 23 Fällen ergaben sich Auffälligkeiten hinsichtlich der Meldepflichten des jeweiligen Arbeitgebers zur Sozialversicherung, in 15 Fällen stehen Auffälligkeiten hinsichtlich der Zahlung des Mindestlohns im Raum und in sechs Fällen ist der unrechtmäßige Bezug von Sozialleistungen weiter zu prüfen. An die durchgeführten Prüfungen schließen sich noch umfangreiche Nachprüfungen an.

Original-Content von: Hauptzollamt Hamburg, übermittelt durch news aktuell